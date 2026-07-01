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#Imaginaire

Vie de chaton

Lapuss', Tartuff

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La vérité sur les chatons enfin révélée ! Et si vous compreniez enfin les miaulements de votre chat ? C'est ce que vous propose Putain de chat, la série aux plus de 500 000 exemplaires vendus. Fraîchement débarqués chez leur maîtresse, Moustique et sa fratrie découvrent la cohabitation avec un humain. Canapé griffé, plantes mordillées, rideaux déchirés, vêtements... poilus et litière très mal utilisée, rien n'échappe à leurs humeurs explosives. Chacun impose sa personnalité, sous les yeux cernés, mais attendris, de leur humaine. Le résultat ? Une certitude, on ne vit pas avec son chat, on vit CHEZ son chat. Le quotidien universel de tous les colocataires de chats, enfin traduit. Là où tendresse et chaos s'entrelacent à chaque miaulement.

Par Lapuss', Tartuff
Chez Marabout

|

Auteur

Lapuss', Tartuff

Editeur

Marabout

Genre

Humour

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Vie de chaton

Lapuss', Tartuff

Paru le 01/07/2026

64 pages

Marabout

8,95 €

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