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Éloge du théâtre

Alain Badiou

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Et si le théâtre était une boussole pour s'orienter dans l'existence ? Soupçonné d'illusion, accusé de mensonge, rejeté par les philosophes, surveillé par les religions, le théâtre traverse pourtant les siècles sans céder. Alain Badiou en reprend la défense : sous les masques et les apparences, quelque chose insiste - un lieu fragile où la pensée se risque en pleine lumière. Tiré vers l'industrie du divertissement qui en fait le relais des opinions dominantes, menacé aussi par ceux qui en orchestrent la déconstruction, comment lui rendre sa force ? Sur scène, rien n'est assuré - sinon la présence. Quelques corps, des voix, une situation : et soudain notre regard se transforme. Aller au théâtre, c'est assister à la naissance incertaine d'une vérité - et s'y trouver, soi-même, impliqué.

Par Alain Badiou
Chez Flammarion

|

Auteur

Alain Badiou

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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Éloge du théâtre

Alain Badiou

Paru le 03/06/2026

96 pages

Flammarion

7,60 €

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Scannez le code barre 9782080155443
9782080155443
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