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#Imaginaire

Un bain de sangria

Titania Blesh

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Un équipage de femmes indépendantes. Tel était le rêve ultime de la capitaine Fiammetta ! Pourtant elle se retrouve co-capitaine. Avec un homme qui plus est... Malgré tout, un objectif empêche les deux capitaines de s'entretuer : mettre la main sur l'or pillé par l'Espagne en Amérique. Mais rien ne se passe jamais comme prévu, et un abordage met Fiammetta face à des manigances bien plus grandes que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Alors elle fonce. Et avec elle tout son équipage, qui la suivront jusqu'au fin fond de la Méditerranée... Car nul ne refuse une aventure à la meilleure piratesse des sept mers !

Par Titania Blesh
Chez Editions Hikaya

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Auteur

Titania Blesh

Editeur

Editions Hikaya

Genre

Fantasy

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Un bain de sangria

Titania Blesh trad. Angelina Oswald

Paru le 01/07/2026

392 pages

Editions Hikaya

26,90 €

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Scannez le code barre 9782488441056
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