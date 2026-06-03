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Éloge de l'amour

Alain Badiou

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Et si l'amour était le dernier rempart à l'ordre du monde ? Des moralistes français à Levinas, en passant par Schopenhauer, les philosophes ont souvent maltraité l'amour - lorsqu'ils l'ont seulement traité. Contre ceux qui réduisent l'amour à un contrat marchand ou à un pur hédonisme, Alain Badiou en réaffirme la puissance d'événement - fragile, risquée, mais décisive. Une vérité à deux, qui transforme le hasard d'une rencontre en une aventure patiente, où le monde se découvre depuis la différence. L'amour, s'il est à réinventer, le sera d'un élan collectif, à la faveur d'une tendresse éclairée et probe... ou ne le sera pas.

Par Alain Badiou
Chez Flammarion

|

Auteur

Alain Badiou

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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Éloge de l'amour

Alain Badiou

Paru le 03/06/2026

112 pages

Flammarion

7,60 €

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