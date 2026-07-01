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Throne in the Dark Tome 1

A. K. Caggiano

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L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Son plan était parfait, jusqu'à ce qu'elle s'en mêle. Damien Maleficus Bloodthorne, enfant d'un démon, a son destin tout tracé : accomplir une prophétie destructrice et dominer le royaume grâce à un sortilège unique au monde. Mais tout change lorsqu'Amma, une voleuse audacieuse et insupportablement charmeuse, se retrouve accidentellement liée à lui par magie. Contraint de l'emmener dans sa quête, Damien découvre que sa présence est loin d'être un simple obstacle : la jeune femme éveille en lui des sentiments qu'il n'aurait jamais imaginés. Tiraillé entre son héritage maléfique et les émotions qu'Amma fait naître en lui, Damien devra choisir : suivre sa nature destructrice... ou protéger celle qui est devenue sa plus dangereuse tentation.

Par A. K. Caggiano
Chez Addictasy

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Auteur

A. K. Caggiano

Editeur

Addictasy

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Throne in the Dark Tome 1

A. K. Caggiano trad. Charlotte Ritzmann

Paru le 01/07/2026

624 pages

Addictasy

19,90 €

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