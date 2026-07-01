Ton Bac de français avec MediaClasse 1re générale

Dans ce livre, associé à de nombreuses vidéos, je t'explique comment réussir l'écrit et l'oral du bac de français et j'applique mes méthodes à 30 sujets, en lien avec les oeuvres au programme 2026-2027. Mes méthodes pour réussir le bac de français et plein de sujets expliqués ! Dans ce livre : - je t'explique, étape par étape, les méthodes pour réussir les exercices du bac de français : commentaire littéraire, dissertation sur oeuvre, explication de texte, présentation d'une lecture cursive ; - j'illustre ces méthodes à travers 30 sujets qui pourraient tomber en juin prochain, lorsque tu passeras ton bac de français (session 2027). Je les analyse pas à pas, pour que tu comprennes bien comment faire. Le livre + les vidéos de ma chaîne YouTube Le livre t'offre également un accès direct, grâce à des QR codes, à des vidéos que j'ai réalisées sur les méthodes du bac de français et les oeuvres au programme 2026-2027. N'hésite pas à profiter de toutes ces ressources ! Qui suis-je ? Romain Boussot. Enseignant de lettres, j'anime depuis des années le site et la chaîne YouTube MediaClasse, sur lesquels je te propose toutes sortes de vidéos : - pour te faire découvrir et aimer les grands textes de la littérature française, - également, bien sûr, pour t'aider à préparer efficacement ton bac de français.