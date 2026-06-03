Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Dragons - Mon Cherche et Trouve

Studios Universal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cherche et trouve foisonnant pour plonger dans l'univers de Dragons. - 13 scènes pleines de détails colorés pour découvrir les vikings et leurs dragons - Des thèmes variés : les dragons en vol, le village de Beurk, les portraits de vikings, l'entraînement dans l'arène... - Des pages très fournies avec beaucoup d'éléments à chercher pour s'amuser pendant des heuresDès 3 ans. Envole-toi à dos de dragons vers Beurk ! Au fil des pages, cherche et trouve le Furie Nocturne, les Cauchemars monstrueux et tous les dragons du monde des vikings. Amuse-toi aussi à retrouver tes personnages préférés de Dragons dans chaque scène !

Par Studios Universal
Chez Hachette

|

Auteur

Studios Universal

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dragons - Mon Cherche et Trouve par Studios Universal

Commenter ce livre

 

Dragons - Mon Cherche et Trouve

Studios Universal

Paru le 03/06/2026

32 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017908890
9782017908890
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.