Dragons - Mon Cherche et Trouve

Un cherche et trouve foisonnant pour plonger dans l'univers de Dragons. - 13 scènes pleines de détails colorés pour découvrir les vikings et leurs dragons - Des thèmes variés : les dragons en vol, le village de Beurk, les portraits de vikings, l'entraînement dans l'arène... - Des pages très fournies avec beaucoup d'éléments à chercher pour s'amuser pendant des heuresDès 3 ans. Envole-toi à dos de dragons vers Beurk ! Au fil des pages, cherche et trouve le Furie Nocturne, les Cauchemars monstrueux et tous les dragons du monde des vikings. Amuse-toi aussi à retrouver tes personnages préférés de Dragons dans chaque scène !