Winnie l'Ourson

Par VERONIQUE HERMOUET Promène-toi dans la Forêt des Rêves Bleus avec Winnie et ses amis ! Joue dans la neige avec Bourriquet, retrouve Coco Lapin dans son potager et allonge-toi dans un tas de feuilles moelleuses avec Porcinet : choisis tes plus belles couleurs pour colorier ces scènes 100 % cozy ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIEREPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âges