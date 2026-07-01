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Dino memory

Histoire stud Quelle

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Dino memory est un jeu de mémoire pour s'amuser et découvrir les dinosaures. L'objectif, pour les joueurs, est de reconstituer un maximum de paires pour remporter la partie. Le jeu idéal pour mémoriser les grands reptiles de la Préhistoire, dès 4 ans. BUT DU JEU Retrouver les bonnes paires. PREPARATION Répartir les 56 cartes face cachée devant les joueurs. DEROULEMENT Le premier joueur retourne deux cartes. Si elles sont identiques, il les remporte ; si elles sont différentes, il les repose au même emplacement, toujours face cachée. Le deuxième joueur peut alors retourner deux cartes à son tour, et ainsi de suite. Le joueur qui a trouvé le plus de paires gagne la partie. Et il est possible de jouer seul, c'est amusant aussi ! Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs. Durée du jeu : 20 minutes.

Par Histoire stud Quelle
Chez Quelle histoire

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Histoire stud Quelle

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Quelle histoire

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Découvrir le monde dès 6 ans

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Dino memory

Histoire stud Quelle

Paru le 01/07/2026

Quelle histoire

9,90 €

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Scannez le code barre 9782386143212
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