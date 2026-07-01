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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Un passage

Christophe Barbé

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Un chat capricieux qui se joue des craintes humaines, un homme éprouvé par le décès d'un proche : d'emblée, la poésie circule entre la légèreté et la blessure. Elle glisse du sourire à la prière, de l'ironie la plus libre à l'élan le plus grave. Les paysages, les villes et les chambres silencieuses deviennent les miroirs d'une même quête : comprendre ce qui demeure quand l'amour vacille, quand la foi tremble ou quand l'absence creuse son lit. Pourtant, au coeur même de l'ombre, une obstination lumineuse persiste. Dire la perte, oui - mais aussi affirmer, envers et contre tout, la force fragile d'être vivant. Dans ce recueil de poèmes où se mêlent lyrisme, méditation et traits d'humour, Christophe Barbé cultive une écriture musicale et incarnée, attentive aux émotions essentielles - l'amour, le doute, la mémoire, l'espérance - et fidèle à une parole personnelle et sans détour.

Par Christophe Barbé
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Christophe Barbé

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Poésie

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Un passage

Christophe Barbé

Paru le 01/07/2026

Editions Jets d'encre

13,00 €

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Scannez le code barre 9782385803032
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