Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Derrière le silence

Florence Fabre-Girard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Guidée par la présence de Gabryel, ami imaginaire et confident de l'enfance, Florence Fabre-Girard revient sur les lieux fondateurs de sa vie : la Camargue, la maison familiale, les Cévennes sauvages, explorant le silence comme un espace intérieur habité de souvenirs, de pensées et d'émotions profondes. Entre récits personnels, fragments poétiques et réflexions, elle interroge la mémoire, l'identité, le lien à la nature et la place de la poésie dans un monde fragile. Troisième et dernier volet de la trilogie commencée avec 1683 et poursuivie par L'Encre du temps, Derrière le silence confirme la singularité de Florence Fabre-Girard. Dans une langue sensible et maîtrisée, elle mêle prose, poésie et méditation pour offrir un texte profondément personnel.

Par Florence Fabre-Girard
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Florence Fabre-Girard

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Derrière le silence par Florence Fabre-Girard

Commenter ce livre

 

Derrière le silence

Florence Fabre-Girard

Paru le 01/07/2026

Editions Jets d'encre

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385803001
9782385803001
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.