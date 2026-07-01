Guidée par la présence de Gabryel, ami imaginaire et confident de l'enfance, Florence Fabre-Girard revient sur les lieux fondateurs de sa vie : la Camargue, la maison familiale, les Cévennes sauvages, explorant le silence comme un espace intérieur habité de souvenirs, de pensées et d'émotions profondes. Entre récits personnels, fragments poétiques et réflexions, elle interroge la mémoire, l'identité, le lien à la nature et la place de la poésie dans un monde fragile. Troisième et dernier volet de la trilogie commencée avec 1683 et poursuivie par L'Encre du temps, Derrière le silence confirme la singularité de Florence Fabre-Girard. Dans une langue sensible et maîtrisée, elle mêle prose, poésie et méditation pour offrir un texte profondément personnel.