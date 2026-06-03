Dans l'obscurité d'une cave sicilienne, Yelen survit à peine. Affamée, brisée, elle n'est plus qu'une ombre. Jusqu'au jour où Armando Rizzo, héritier impitoyable d'un puissant clan mafieux, la libère lors d'un assaut sanglant. Mais Armando n'est pas un prince charmant. C'est un capo redouté, lié par un mariage arrangé selon les codes inflexibles de la mafia sicilienne. Contraint de garder Yelen sous son toit le temps de sa convalescence, il se heurte à cette jeune femme mutique, marquée par la violence, mais aussi habitée par une volonté farouche de reprendre possession de sa vie. Entre le devoir qui l'enchaîne et le désir qu'il n'aurait jamais dû éprouver, Armando s'aventure sur un territoire interdit...