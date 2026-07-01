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#Manga

Remember Me - La magie de l'amour Tome 6

Eiko Mutsuhana, Gin Shirakawa, Yugiri Aica, Yugiri Aika

ActuaLitté
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C'est enfin le jour du bal ! Vêtue d'une robe d'un violet pâle qui rappelle la couleur des yeux de Vincent, Oriana est sur un petit nuage à ses côtés. Depuis leurs retrouvailles dans cette seconde vie, le regard que l'élu de son coeur pose sur elle ne semble pas avoir changé... Pourtant, le jeune homme accompli qui se tient devant elle est bien éloigné du petit garçon qu'elle souhaitait protéger. Alors que les premières notes de musique résonnent, ils se prennent par la main et se mettent à tournoyer sur la piste de danse, laissant leurs sentiments virevolter autour d'eux... Avec son ambiance poétique et ses sublimes dessins, ce manga vous plongera dans les mystères de l'académie de Lagen, aux côtés de son héroïne prête à tout pour sauver l'homme qu'elle aime.

Par Eiko Mutsuhana, Gin Shirakawa, Yugiri Aica, Yugiri Aika
Chez Akata

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Auteur

Eiko Mutsuhana, Gin Shirakawa, Yugiri Aica, Yugiri Aika

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Remember Me - La magie de l'amour Tome 6

Eiko Mutsuhana, Gin Shirakawa, Yugiri Aica, Yugiri Aika trad. Lucie Ternisien

Paru le 08/07/2026

Akata

8,05 €

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