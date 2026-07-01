Remember Me - La magie de l'amour Tome 6

C'est enfin le jour du bal ! Vêtue d'une robe d'un violet pâle qui rappelle la couleur des yeux de Vincent, Oriana est sur un petit nuage à ses côtés. Depuis leurs retrouvailles dans cette seconde vie, le regard que l'élu de son coeur pose sur elle ne semble pas avoir changé... Pourtant, le jeune homme accompli qui se tient devant elle est bien éloigné du petit garçon qu'elle souhaitait protéger. Alors que les premières notes de musique résonnent, ils se prennent par la main et se mettent à tournoyer sur la piste de danse, laissant leurs sentiments virevolter autour d'eux... Avec son ambiance poétique et ses sublimes dessins, ce manga vous plongera dans les mystères de l'académie de Lagen, aux côtés de son héroïne prête à tout pour sauver l'homme qu'elle aime.