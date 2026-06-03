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TOY STORY 5 - Les Grands Classiques - L'histoire du film - Disney Pixar

Disney

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Toute l'histoire du film Toy Story 5 racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Quand une tablette numérique entre dans la vie de Bonnie, tout change. Tandis qu'elle passe tout son temps dans un monde virtuel, Jessie voit leur lien se fragiliser. La cow-girl décide aussitôt d'agir. Mais comment aider une enfant qui semble préférer les écrans aux jouets ?

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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TOY STORY 5 - Les Grands Classiques - L'histoire du film - Disney Pixar

Disney

Paru le 03/06/2026

84 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017343127
9782017343127
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