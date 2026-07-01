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Qui a vu le paon danser ? Tome 5

Rito Asami

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Convoquée par la procureure Anan afin de collaborer dans l'enquête sur l'homicide de son père, Komugi reste déterminée à défendre l'intégrité de Someda. Dans le même temps, Kamii dépose entre les mains de l'inspecteur Akazawa un article explosif révélant son implication dans les deux affaires que vingt ans séparent. Pour quelles raisons la procureure joue-t-elle double jeu ? Avec Qui a vu le paon danser ? , Rito Asami livre un polar sur fond de deuil et de machination particulièrement efficace. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page...

Par Rito Asami
Chez Akata

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Auteur

Rito Asami

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

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Qui a vu le paon danser ? Tome 5

Rito Asami trad. Olivier Malosse

Paru le 01/07/2026

Akata

8,05 €

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