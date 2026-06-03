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Sami et Julie - Mon agenda scolaire 2026-2027

Thérèse Bonté, Sandra Lebrun

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Note tes devoirs dans ton agenda Sami et Julie ! Tu y trouveras : - des jeux, blagues et devinettes, pour te faire rire tout au long de l'année ; - de nombreuses illustrations de tes personnages préférés de la collection Sami et Julie ; - des pages thématiques au moment de la rentrée, pour Halloween, à Noël ou encore à Pâques avec des idées de recettes, de jeux et de bricolage ; - des pages mémos à la fin de l'agenda pour revoir tes tables de multiplication ou tes conjugaisons.

Par Thérèse Bonté, Sandra Lebrun
Chez Hachette

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Auteur

Thérèse Bonté, Sandra Lebrun

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Sami et Julie - Mon agenda scolaire 2026-2027

Thérèse Bonté, Sandra Lebrun

Paru le 03/06/2026

320 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017330684
9782017330684
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