Sami et Julie - Mon agenda scolaire 2026-2027

Note tes devoirs dans ton agenda Sami et Julie ! Tu y trouveras : - des jeux, blagues et devinettes, pour te faire rire tout au long de l'année ; - de nombreuses illustrations de tes personnages préférés de la collection Sami et Julie ; - des pages thématiques au moment de la rentrée, pour Halloween, à Noël ou encore à Pâques avec des idées de recettes, de jeux et de bricolage ; - des pages mémos à la fin de l'agenda pour revoir tes tables de multiplication ou tes conjugaisons.