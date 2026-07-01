Croc' N' Roll !

Highway to elle Un nouveau métamorphes a été repéré à Lyon. Il est temps pour Ambre et Lucas de passer à l'offensive ! Sous couvert d'un concert des Tartines Beurrées, le fameux groupe de Lucas, les deux amis se rendent sur place - mais ils sont loin de se douter de ce qui les attend là-bas. Entre mystères, trahisons, jalousie et doutes, Ambre et Lucas auraient presque tendance à oublier à quel point leur mission est importante. Et pourtant... ... dans les souterrains de Lyon... ... erre la pire menace qu'ils aient affronté jusqu'à présent.