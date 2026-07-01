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Croc' N' Roll !

Olivier Gay, Jonathan Aucomte

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Highway to elle Un nouveau métamorphes a été repéré à Lyon. Il est temps pour Ambre et Lucas de passer à l'offensive ! Sous couvert d'un concert des Tartines Beurrées, le fameux groupe de Lucas, les deux amis se rendent sur place - mais ils sont loin de se douter de ce qui les attend là-bas. Entre mystères, trahisons, jalousie et doutes, Ambre et Lucas auraient presque tendance à oublier à quel point leur mission est importante. Et pourtant... ... dans les souterrains de Lyon... ... erre la pire menace qu'ils aient affronté jusqu'à présent.

Par Olivier Gay, Jonathan Aucomte
Chez Drakoo

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Auteur

Olivier Gay, Jonathan Aucomte

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Croc' N' Roll !

Olivier Gay, Jonathan Aucomte

Paru le 01/07/2026

64 pages

Drakoo

13,90 €

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