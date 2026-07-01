Prier 15 jours avec Henri Caffarel

Le père Henri Caffarel (1903-1996) est une grande figure spirituelle du XXe siècle. Fondateur des Equipes Notre-Dame et de plusieurs revues, animateur des Semaines de Prière à Troussures, il a su faire découvrir à des milliers de couples que le Christ fait quotidiennement route avec eux, dans leur mariage. Il a mis en lumière cette sainteté laïque où la prière en couple et en famille devient centrale. Et de façon plus générale, il a fait découvrir à beaucoup l'oraison, la prière intérieure qui prépare à entrer totalement dans le dessein de Dieu et à travailler à son règne au milieu du monde. Le 23 mars 2026, le pape Léon XIV a autorisé la reconnaissance des vertus héroïques du père Henri Caffarel. Par ce décret, Henri Caffarel a reçu le titre de Vénérable. Jean Allemand a travaillé avec le père Caffarel dès 1968 comme rédacteur. A partir de 1973, il est devenu permanent des Equipes Notre-Dame. Avec son épouse Annick, il a fait partie de l'Equipe responsable de ce Mouvement, de 1973 à 1986. Il est l'auteur de la biographie de référence du père Caffarel.