Prier 15 jours avec Patrice de La Tour du Pin

L'ensemble de l'oeuvre de Patrice de La Tour du Pin (1911-1975) est rassemblé en trois volumes publiés sous le titre : Une Somme de poésie. Il n'a cessé de réfléchir sur la rencontre de l'homme et de Dieu. Ce livre-guide veut aider à prier quinze jours avec ce jardinier des mots, à suivre les sentiers de son itinéraire spirituel. Sur le trajet, le poète dialogue avec la culture de son temps, si souvent indifférente à la foi chrétienne. Il expérimente la nuit de ses contemporains, celle de l'apparente absence de Dieu. Il ne cesse jamais sa quête du Christ ressuscité. Jacques Gauthier a été professeur de théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Poète, essayiste et conférencier, il a publié quatre-vingt-cinq ouvrages, dont une cinquantaine en spiritualité.