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Prier 15 jours avec Patrice de La Tour du Pin

Jacques Gauthier

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L'ensemble de l'oeuvre de Patrice de La Tour du Pin (1911-1975) est rassemblé en trois volumes publiés sous le titre : Une Somme de poésie. Il n'a cessé de réfléchir sur la rencontre de l'homme et de Dieu. Ce livre-guide veut aider à prier quinze jours avec ce jardinier des mots, à suivre les sentiers de son itinéraire spirituel. Sur le trajet, le poète dialogue avec la culture de son temps, si souvent indifférente à la foi chrétienne. Il expérimente la nuit de ses contemporains, celle de l'apparente absence de Dieu. Il ne cesse jamais sa quête du Christ ressuscité. Jacques Gauthier a été professeur de théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Poète, essayiste et conférencier, il a publié quatre-vingt-cinq ouvrages, dont une cinquantaine en spiritualité.

Par Jacques Gauthier
Chez Nouvelle Cité

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Auteur

Jacques Gauthier

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Prière et spiritualité

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Prier 15 jours avec Patrice de La Tour du Pin

Jacques Gauthier

Paru le 01/07/2026

128 pages

Nouvelle Cité

12,00 €

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Scannez le code barre 9782375827741
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