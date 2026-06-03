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La bague magique

Géraldine Collet, Line Paquet

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Une, deux, trois... Princesses : une formule magique et un royaume enchanté ! Jade, Léa et Manon rêvent d'une bague en diamant... Où pourraient-elles en trouver une si ce n'est au royaume des princesses ? Mais lorsque la reine leur montre sa merveilleuse collection de bijoux, elles découvrent qu'une bague magique a disparu. Y aurait-il un voleur au château ? Les princesses mènent l'enquête... Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.

Par Géraldine Collet, Line Paquet
Chez Play Bac

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Auteur

Géraldine Collet, Line Paquet

Editeur

Play Bac

Genre

Livres-jeux

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La bague magique

Géraldine Collet, Line Paquet

Paru le 03/06/2026

32 pages

Play Bac

5,99 €

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Scannez le code barre 9791070161890
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