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Un, deux, trois Gym - Le défi de la poutre - Tome 1

Estelle Mialon, Uraschi

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Alma est toute excitée : aujourd'hui, elle assiste à son tout premier cours de gym ! Ses deux meilleurs amis, Hugo et Chloé, sont avec elle, sauf qu'ils passent leur temps à se chamailler et ne remarquent pas l'inquiétude d'Alma devant/face à (l'épreuve de) la poutre. Heureusement, ils connaissent une formule magique ! "Un, deux, trois... Agiles et dynamiques, on est les rois de la gymnastique ! " En un éclair, les voilà transportés dans un monde merveilleux, rempli d'obstacles fantastiques où ils peuvent s'entraîner en s'amusant. De quoi revenir plus soudés et confiants que jamais !

Par Estelle Mialon, Uraschi
Chez Play Bac

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Auteur

Estelle Mialon, Uraschi

Editeur

Play Bac

Genre

Albums 3 ans et +

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Un, deux, trois Gym - Le défi de la poutre - Tome 1

Estelle Mialon, Uraschi

Paru le 03/06/2026

32 pages

Play Bac

5,99 €

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Scannez le code barre 9791070160152
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