Un, deux, trois Gym - Le défi de la poutre - Tome 1

Alma est toute excitée : aujourd'hui, elle assiste à son tout premier cours de gym ! Ses deux meilleurs amis, Hugo et Chloé, sont avec elle, sauf qu'ils passent leur temps à se chamailler et ne remarquent pas l'inquiétude d'Alma devant/face à (l'épreuve de) la poutre. Heureusement, ils connaissent une formule magique ! "Un, deux, trois... Agiles et dynamiques, on est les rois de la gymnastique ! " En un éclair, les voilà transportés dans un monde merveilleux, rempli d'obstacles fantastiques où ils peuvent s'entraîner en s'amusant. De quoi revenir plus soudés et confiants que jamais !