Magnoria - Tout l'art de Fairy Tail

L'artbook ultime pour tous les fans de Fairy Tail ! Retrouvez l'intégralité des illustrations de Fairy Tail qui ont été réalisées par Hiro Mashima depuis les débuts de la série jusqu'à aujourd'hui, chacune commentée par l'auteur lui-même ! Inclus également : une plongée dans le processus créatif de l'auteur lors de la réalisation des couvertures, deux interviews, ainsi qu'une galerie de photos de l'exposition Fairy Tail qui a eu lieu au Japon en 2016. Contient l'intégralité des artbooks Fantasia et Harvest et une quarantaine d'illustrations inédites, dont une exclusive à l'édition française de cet ouvrage !