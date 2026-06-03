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Magnoria - Tout l'art de Fairy Tail

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L'artbook ultime pour tous les fans de Fairy Tail ! Retrouvez l'intégralité des illustrations de Fairy Tail qui ont été réalisées par Hiro Mashima depuis les débuts de la série jusqu'à aujourd'hui, chacune commentée par l'auteur lui-même ! Inclus également : une plongée dans le processus créatif de l'auteur lors de la réalisation des couvertures, deux interviews, ainsi qu'une galerie de photos de l'exposition Fairy Tail qui a eu lieu au Japon en 2016. Contient l'intégralité des artbooks Fantasia et Harvest et une quarantaine d'illustrations inédites, dont une exclusive à l'édition française de cet ouvrage !

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Manga

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Magnoria - Tout l'art de Fairy Tail

Paru le 03/06/2026

256 pages

Pika Edition

35,00 €

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Scannez le code barre 9791043311390
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