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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Pura Vida

Smith mark Haskell

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Jeffrey Wind, riche entrepreneur fuyant une vie chaotique, s'installe au Costa Rica, dans une somptueuse villa nichée au coeur de la jungle. Il y convie quelques amis de longue date, espérant resserrer des liens distendus par les années. Mais ces retrouvailles, lestées de vieilles rancunes et de désirs inassouvis, ne sont pas de tout repos. Surtout que cette nouvelle vie se révèle dangereuse : le cadavre de Jeff est bientôt retrouvé dévoré par les vautours. Suite à ce drame apparemment accidentel, l'inspecteur Umbral interroge les invités du businessman. Inspiré par les légendaires enquêteurs de ses lectures, il découvre un entrelacs de non-dits et de conflits où affleurent bien des mobiles de meurtre. Evidemment, la fortune de Jeff n'est jamais loin. Pressé par le temps, menacé, Umbral va tout faire pour faire éclater la vérité. Mais cela est-il seulement possible ? Pura Vida est un noeud de vipères sous le soleil des tropiques, un hommage malicieux à Agatha Christie, traversé par l'humour corrosif de Mark Haskell Smith.

Par Smith mark Haskell
Chez Gallmeister

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Auteur

Smith mark Haskell

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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Pura Vida

Smith mark Haskell

Paru le 01/07/2026

368 pages

Gallmeister

24,90 €

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