Désirer n'est pas jouer

Lady Anastasia Whittig est une femme discrète - et une experte en décryptage de codes. Sa mission : collaborer avec Lucas Tyler, l'un des meilleurs espions du pays, pour démasquer celui qui tente de détruire l'organisation secrète dont elle fait partie. Elle doit maintenir une relation strictement professionnelle avec son partenaire, car le moindre scandale pourrait compromettre l'opération. Point faible potentiel : Ana peut se montrer particulièrement passionnée quand quelqu'un la provoque. Et Lucas a le don de l'exaspérer...