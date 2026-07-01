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#Roman francophone

Désirer n'est pas jouer

Jenna Petersen

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Lady Anastasia Whittig est une femme discrète - et une experte en décryptage de codes. Sa mission : collaborer avec Lucas Tyler, l'un des meilleurs espions du pays, pour démasquer celui qui tente de détruire l'organisation secrète dont elle fait partie. Elle doit maintenir une relation strictement professionnelle avec son partenaire, car le moindre scandale pourrait compromettre l'opération. Point faible potentiel : Ana peut se montrer particulièrement passionnée quand quelqu'un la provoque. Et Lucas a le don de l'exaspérer...

Par Jenna Petersen
Chez J'ai lu

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Auteur

Jenna Petersen

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Désirer n'est pas jouer

Jenna Petersen trad. Anne Rémond

Paru le 01/07/2026

320 pages

J'ai lu

7,90 €

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