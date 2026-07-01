Ride with Me

Deux semaines après son mariage raté et un bad buzz sur les réseaux, Stella Baldwin assiste à l'enterrement de vie de jeune fille de sa cousine à Las Vegas. Comble de l'horreur : l'enterrement de vie de garçon du futur époux a lieu en même temps. Au même endroit. Sérieusement, qui fait ça ? Mais quand, le lendemain, Stella se réveille mariée à Thomas Maxwell-Brown, pilote de Formule 1 en disgrâce, la situation vire carrément à la catastrophe. A moins que cette union improbable soit la solution à leurs problèmes respectifs...