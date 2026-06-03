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200 quiz pour les Super Futés 6 ans

Sandra Collet, D'hiver Charlotte

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Des blocs de 200 questions-réponses pour se tester et apprendre en s'amusant ! 200 questions-réponses pour éveiller la curiosité des enfants sur tous les sujets qui les passionnent et leur faire découvrir le monde en s'amusant ! Au recto : des questions ouvertes, à choix multiples ou des " Vrai ou faux ? ". Et les réponses au verso ! Des questions parfaitement calibrées aux enfants de l'âge de 6 ans. Pour tester ses connaissances dans ses thématiques préférées : - FRANCAIS - MATHEMATIQUES - VOYAGE DANS LE TEMPS - DECOUVERTE DU MONDE - SCIENCES - ANIMAUX - SPORTS ET LOISIRS - ART ET LITTERATURE - ANGLAIS - VIE QUOTIDIENNE

Par Sandra Collet, D'hiver Charlotte
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Sandra Collet, D'hiver Charlotte

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Livres-jeux

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200 quiz pour les Super Futés 6 ans

Sandra Collet, D'hiver Charlotte

Paru le 03/06/2026

224 pages

Hugo et Compagnie

5,99 €

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