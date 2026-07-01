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#Roman francophone

La pédiatre et l'urgentiste ; Une passion grecque

Annie Claydon, Robin Gianna

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La pédiatre et l'urgentiste, Annie Claydon Entre son travail de pédiatre le jour et son activité de bénévole la nuit, Robbie ne songe pas à l'amour. En fait, elle veut être seule ! Alors pourquoi est-elle irrésistiblement attirée par le Dr Joel Mason, le nouvel urgentiste ? Pourquoi se prend-elle à rêver de lui ? Ces questions se font plus vives encore quand Robbie se voit contrainte de collaborer étroitement avec lui... Une passion grecque, Robin Gianna Laurel rêve de trouver la statuette qui lui permettra de lancer sa carrière d'archéologue ; aussi voit-elle d'un mauvais oeil l'arrivée du Dr Andros Drakoulias, venu procéder à une enquête médicale sur son chantier. Mais Laurel comprend que le beau médecin grec représente surtout un danger pour son coeur. Elle fait donc tout pour ignorer l'attirance qui la pousse vers lui... Romans réédités

Par Annie Claydon, Robin Gianna
Chez Harlequin

|

Auteur

Annie Claydon, Robin Gianna

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La pédiatre et l'urgentiste ; Une passion grecque

Annie Claydon, Robin Gianna

Paru le 01/07/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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