La pédiatre et l'urgentiste ; Une passion grecque

La pédiatre et l'urgentiste, Annie Claydon Entre son travail de pédiatre le jour et son activité de bénévole la nuit, Robbie ne songe pas à l'amour. En fait, elle veut être seule ! Alors pourquoi est-elle irrésistiblement attirée par le Dr Joel Mason, le nouvel urgentiste ? Pourquoi se prend-elle à rêver de lui ? Ces questions se font plus vives encore quand Robbie se voit contrainte de collaborer étroitement avec lui... Une passion grecque, Robin Gianna Laurel rêve de trouver la statuette qui lui permettra de lancer sa carrière d'archéologue ; aussi voit-elle d'un mauvais oeil l'arrivée du Dr Andros Drakoulias, venu procéder à une enquête médicale sur son chantier. Mais Laurel comprend que le beau médecin grec représente surtout un danger pour son coeur. Elle fait donc tout pour ignorer l'attirance qui la pousse vers lui... Romans réédités