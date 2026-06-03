100 jeux de mots pour Super Futés 7-9 ans

Des blocs de 100 jeux pour faire travailler ses méninges ! Des mots fléchés avec des images, des mots croisés avec des définitions, des grilles avec un mot vertical à découvrir, un mot mystère à former ou des mots cachés à trouver dans tous les sens. Des jeux de mots dans des thématiques variées pour développer la pensée, la mémoire, le vocabulaire et l'orthographe ! 100 super jeux de mots pour activer ses méninges ! Des jeux parfaitement adaptés aux 7-9 ans.