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100 jeux de mots pour Super Futés 7-9 ans

Laurent Kling, Sandra Collet

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Des blocs de 100 jeux pour faire travailler ses méninges ! Des mots fléchés avec des images, des mots croisés avec des définitions, des grilles avec un mot vertical à découvrir, un mot mystère à former ou des mots cachés à trouver dans tous les sens. Des jeux de mots dans des thématiques variées pour développer la pensée, la mémoire, le vocabulaire et l'orthographe ! 100 super jeux de mots pour activer ses méninges ! Des jeux parfaitement adaptés aux 7-9 ans.

Par Laurent Kling, Sandra Collet
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Laurent Kling, Sandra Collet

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Livres-jeux

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100 jeux de mots pour Super Futés 7-9 ans

Laurent Kling, Sandra Collet

Paru le 03/06/2026

224 pages

Hugo et Compagnie

7,99 €

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Scannez le code barre 9791042903787
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