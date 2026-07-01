Une lady en fuite

Angleterre, XIXe siècle Afin d'échapper à un mariage forcé, Nancy a fui la demeure familiale et renoncé à sa vie d'aristocrate anglaise. Tant pis ! Elle préfère cent fois vivre sous une fausse identité et gagner sa vie en tant que cuisinière plutôt que d'être prisonnière d'une union sans amour. Mais un soir, alors qu'elle rentre chez elle après un séjour à Londres, elle trouve un homme blessé. Intriguée par ce lord aux traits mystérieux et virils qui prétend mener une mission secrète pour le compte de la Couronne, elle décide de lui venir en aide. Mais celui-ci la met en garde : en liant son destin au sien, elle compromet la vie paisible qu'elle s'était construite... Roman réédité