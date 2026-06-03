Lore Olympus Tome 10

LE PRINTEMPS EST MORT, VIVE APOLLON ! Le mariage tant attendu a lieu ! Perséphone et Hadès s'unissent enfin, se jurant amour et respect, ils vécurent heureux et... Ce n'est pas la fin. Tant que Cronos représentera une menace pour la paix de l'Olympe, personne ne peut relâcher la pression. Les plongeons oniriques pour retrouver le dieu capturé démarrent, mais sont dangereux car, dans les rêves, tout peut arriver... Apollon, lui, n'écoute comme d'habitude que lui et son ambition dévorante de régner sur l'Olympe et enfin obtenir Perséphone. Cette avidité va le pousser à commettre l'impensable contre Zeus, son propre père... Mais heureusement dans tout ce chaos, le printemps commence. Sauf qu'au lieu de sortir la Terre de l'hiver, Perséphone ne fait que l'y enfoncer de plus belle ! Erèbe et son pacte seraient-ils derrière tout ça ? Attaqués de toutes parts, Hadès et Perséphone vont devoir accomplir des miracles pour s'en sortir. Y parviendront-ils à temps ?