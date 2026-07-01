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Au coeur de la menace ; Par-delà tes silences

Nicole Helm, Caridad Piñeiro

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Au coeur de la menace, Caridad Pineiro Série "Enquêtes en Floride" - Tome 1/4 Ils risquent leur vie... et leur coeur Incendie, empoisonnement, sabotage... Le quotidien de Teresa Rodriguez, éleveuse de pur-sang, est devenu un enfer. Pour découvrir qui cherche à lui nuire, elle fait appel à une agence privée. C'est le ténébreux Matt Perez qui est dépêché sur sa propriété pour la protéger. Une présence qui agace l'éleveuse autant qu'elle la trouble... Et tandis que Matt et Teresa luttent contre leur attirance, le danger se précise. Par-delà tes silences, Nicole Helm "Je ne me charge pas des enquêtes, Walker". Mary Hudson se montre claire : si les autres membres du clan Hudson vont sur le terrain, elle ne s'occupe que de l'administratif. De plus, Mary ignore qui est vraiment Walker Daniels... Est-il un innocent aux abois ? Un coupable en cavale ? Malgré tout, elle ne peut renoncer à cet homme taciturne, au charme étrange. Et qui n'accepte aucune aide, sauf la sienne...

Par Nicole Helm, Caridad Piñeiro
Chez Harlequin

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Auteur

Nicole Helm, Caridad Piñeiro

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Au coeur de la menace ; Par-delà tes silences

Nicole Helm, Caridad Piñeiro

Paru le 01/07/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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