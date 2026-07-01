La mariée oubliée

Lorsqu'il se réveille du coma, Ares Demetrius découvre que sa propre famille complote pour lui voler son entreprise. Cherchant à rassembler ses souvenirs, il appelle tout de suite auprès de lui sa fidèle assistante, Dolly. Car, pour contrecarrer les manoeuvres dont il est victime, il a besoin qu'elle joue auprès de lui le rôle de fiancée ! Mais, en raison de l'amnésie causée par son accident, Ares ignore que Dolly et lui sont déjà mariés ! Et que leur union clandestine l'a plus que jamais éloigné de celle qu'il veut aujourd'hui conquérir...