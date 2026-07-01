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#Roman francophone

La mariée oubliée

Tara Pammi

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Lorsqu'il se réveille du coma, Ares Demetrius découvre que sa propre famille complote pour lui voler son entreprise. Cherchant à rassembler ses souvenirs, il appelle tout de suite auprès de lui sa fidèle assistante, Dolly. Car, pour contrecarrer les manoeuvres dont il est victime, il a besoin qu'elle joue auprès de lui le rôle de fiancée ! Mais, en raison de l'amnésie causée par son accident, Ares ignore que Dolly et lui sont déjà mariés ! Et que leur union clandestine l'a plus que jamais éloigné de celle qu'il veut aujourd'hui conquérir...

Par Tara Pammi
Chez Harlequin

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Auteur

Tara Pammi

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La mariée oubliée

Tara Pammi

Paru le 01/07/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280529761
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