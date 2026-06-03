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Clara cherche le sommeil

Ana Terral, Luca Tozzi

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Une nuit, Clara se réveille en sursaut et s'aperçoit qu'elle a perdu le sommeil. Elle cherche dans la maison. Mais où est-il donc passé ? Puis elle s'aventure dehors, dans les rues endormies. La voilà qui entre chez le boulanger, monsieur Biencuit. Il n'a pas vu son sommeil mais si elle veut, il peut lui en donner un peu du sien ! Il est si fatigué... Puis Clara rencontre monsieur Ouvrel'oeil, gardien de nuit au café Roma. Même topo : le sommeil de Clara ? pas vu pas pris, mais il peut lui donner un peu du sien, ses yeux se ferment tout seuls. Puis miss Tzing-Tzing, la musicienne, qui a tellement chanté qu'elle ne tient plus debout... Bientôt, Clara se sent lourde du sommeil d'autrui...

Par Ana Terral, Luca Tozzi
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Ana Terral, Luca Tozzi

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Albums 3 ans et +

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Clara cherche le sommeil

Ana Terral, Luca Tozzi

Paru le 03/06/2026

48 pages

Sarbacane Editions

15,50 €

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