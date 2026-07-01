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#Roman francophone

La captive du Grec

Lorraine Hall

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Après une nuit de passion sans lendemain dans les bras du sublime Theo, Rebecca se découvre enceinte. Dès lors, elle n'a d'autre choix que celui de révéler à son amant sa future paternité. Hélas, Becca va de surprises en déconvenues. Non seulement elle apprend que l'homme qui occupe toutes ses pensées n'est autre que l'héritier de la dynastie Nikolaou, mais qu'en prime il compte bien assumer son rôle auprès de leur enfant. Et pour cela, le magnat n'hésite pas à l'enlever sur son île grecque pour mieux exiger qu'elle l'épouse !

Par Lorraine Hall
Chez Harlequin

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Auteur

Lorraine Hall

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La captive du Grec

Lorraine Hall

Paru le 01/07/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280529754
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