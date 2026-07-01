La captive du Grec

Après une nuit de passion sans lendemain dans les bras du sublime Theo, Rebecca se découvre enceinte. Dès lors, elle n'a d'autre choix que celui de révéler à son amant sa future paternité. Hélas, Becca va de surprises en déconvenues. Non seulement elle apprend que l'homme qui occupe toutes ses pensées n'est autre que l'héritier de la dynastie Nikolaou, mais qu'en prime il compte bien assumer son rôle auprès de leur enfant. Et pour cela, le magnat n'hésite pas à l'enlever sur son île grecque pour mieux exiger qu'elle l'épouse !