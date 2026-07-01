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Le bonheur de Ruby ; Le vétérinaire de Loch Bruce

Charlotte Hawkes, Karin Baine

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Le bonheur de Ruby, Charlotte Hawkes Pour l'infirmière Ruby, la nuit qu'elle a passée avec le chirurgien Ivan Volkov devait rester sans lendemain. Seulement voilà : elle est enceinte ! Or, si Ruby est ravie à l'idée d'être bientôt maman, elle sait que la paternité ne faisait pas partie des projets d'Ivan. Une fois le choc passé, pourtant, tous deux se surprennent à imaginer un avenir ensemble. Un futur où tous deux formeraient avec leur enfant une famille... Le vétérinaire de Loch Bruce, Karin Baine Infirmière vétérinaire, Eloise pensait avoir tout pour être heureuse. Mais, après un divorce difficile et l'envol de ses enfants, elle a brusquement besoin d'un nouveau départ. Tout à ce projet, elle déménage dans les Highlands écossaises où l'attend un poste à la clinique de Loch Bruce. Contre toute attente, sa rencontre avec Daniel, son patron, ressemble à un véritable coup de foudre. Au point qu'Eloise se demande si le destin ne vient pas de lui offrir une seconde chance de bonheur...

Par Charlotte Hawkes, Karin Baine
Chez Harlequin

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Auteur

Charlotte Hawkes, Karin Baine

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le bonheur de Ruby ; Le vétérinaire de Loch Bruce

Charlotte Hawkes, Karin Baine

Paru le 01/07/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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