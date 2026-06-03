X-Men : L'Ère de Revelation N°06 - Edition collector - COMPTE FERME

Wolverine affronte Logan dans un ultime duel ! Gambit se retrouve seul face à Namor et à deux menaces cosmiques, tandis que Malicia et Tornade unissent leurs forces pour combattre un ancien mal, qu'elles ont involontairement réveillé. Pendant ce temps, Sinistre avance ses plans... mais quelles sont ses véritables intentions ? Alors que l'événement touche à sa fin, ce numéro clôt une première salve de sept sagas. Le sommaire est si chargé que quelques pages supplémentaires ont été nécessaires pour tout contenir ! L'ERE DE REVELATION s'achèvera en apothéose au mois de juillet.