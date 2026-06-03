Marvel World N°08 - Edition collector - COMPTE FERME

Fatalis a écrasé les héros de la Terre mais au prix d'un sacrifice qu'il n'est pas prêt à accepter. Est-il encore possible de renverser la situation ? Face à Kang, les Avengers ont-ils les moyens de riposter ? Thor s'adapte à sa nouvelle vie, les Fantastiques affrontent la Chatte Noire et Spider-Man se lance dans une aventure cosmique. La saga One World Under Doom, qui captive les lecteurs depuis novembre dernier, trouve ici sa conclusion ! Quelles conséquences pour Fatalis, les Quatre Fantastiques et l'univers Marvel ? Une phase se termine, et un nouveau chapitre débute dans MARVEL WORLD, l'anthologie incontournable pour les fans de continuité.
Par
Ryan North, Joe Kelly, Al Ewing Chez
Panini comics
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