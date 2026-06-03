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Ultimate universe N°11

Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko

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Incursion ! Le Créateur a donné à Miles Morales un moyen de rejoindre l'univers Ultimate, et Spider-Man n'a d'autre choix que de s'en servir. Quel rôle jouera-t-il dans cet univers Marvel dominé par les vilains ? Peter Parker et Harry Osborn s'attaquent au Caïd et à ses sbires, Wolverine est désormais aux mains de la résistance, T'Challa se rapproche de Tornade, Mousson et ses amies cherchent à percer les mystères des Enfants de l'Atome, tandis que les Ultimates tentent de se réinventer. Marvel l'a promis : l'univers Ultimate imaginé par Jonathan Hickman touche à sa fin. Autre information majeure : les événements de ce nouvel univers pourraient avoir des répercussions sur l'univers Marvel "normal" lors du prochain crossover Armageddon. Conclusion : il faut accélérer le rythme ! Ultimate Universe passe donc en mensuel, avec toutes les séries publiées en juin, juillet et août, avant de revenir à un rythme bimestriel.

Par Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko
Chez Panini comics

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Auteur

Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Ultimate universe N°11

Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko

Paru le 03/06/2026

176 pages

Panini comics

16,00 €

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