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#Roman jeunesse

La vallée aux esprits

Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro

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La vallée aux Esprits abrite des créatures facétieuses et parfois dangereuses : les yôkaïs. Hélas, depuis l'arrivée de la Dark Star, la magie disparaît et le royaume se meurt. Pour le sauver, tu devras parcourir les rizières, explorer d'anciennes pagodes, combattre de dangereux samouraïs... Ton katana maudit à la ceinture, tu t'apprêtes à affronter toutes sortes de dangers. Mais tu devras faire les bons choix, sinon, la victoire risque de t'échapper !

Par Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro
Chez Albin Michel

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Auteur

Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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La vallée aux esprits

Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro

Paru le 01/07/2026

288 pages

Albin Michel

12,90 €

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