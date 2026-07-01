La vallée aux Esprits abrite des créatures facétieuses et parfois dangereuses : les yôkaïs. Hélas, depuis l'arrivée de la Dark Star, la magie disparaît et le royaume se meurt. Pour le sauver, tu devras parcourir les rizières, explorer d'anciennes pagodes, combattre de dangereux samouraïs... Ton katana maudit à la ceinture, tu t'apprêtes à affronter toutes sortes de dangers. Mais tu devras faire les bons choix, sinon, la victoire risque de t'échapper !