Bêtes comme nous - tome 01

Le prix Gotlib 2024 a encore frappé ! Vous êtes-vous déjà imaginé nos animaux préférés vivre notre quotidien le plus banal ? Et bien dans l'imagination délirante de Mo/CDM, ça n'a rien de banal ! Dans des gags d'une planche, Mo/CDM se moque de la connerie humaine en mettant en scène des animaux dans notre quotidien d'humain. Un poulpe guitariste, un commissariat rempli de pingouins enquêteurs, un couple de papillons qui critiquent leurs amis après un apéritif-dinatoire, des ours blancs à la plage, un couple d'éléphants à la recherche d'un petit appartement parisien... C'est absurde, c'est bourré de jeux de mots, c'est riche en auto-dérision et c'est très drôle !