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L'éléphant de Peiresc

Aline Peyronet, Monique Puech

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En octobre 1631, dans un village discret de Provence, se joue une scène incroyable : Nicolas Fabri de Peiresc, savant aixois, reçoit chez lui... un éléphant baptisé Don Diego. Né aux Indes portugaises, passé par la cour de Madrid, offert au futur Charles Ier d'Angleterre, exhibé à Londres, Paris, Rouen, Anvers, Nuremberg, Rome ou Naples, il a traversé mers, guerres et épidémies. Bête diplomatique, bête de foire, capital vivant au coeur d'un système de location et de spéculation, il est aussi témoin muet de la violence de la guerre de Trente Ans et de la peste qui ravage l'Europe. Face à lui, Peiresc, "prince des curieux" , refuse les légendes et les fables héritées d'Aristote ou de Pline. Pendant trois jours à Belgentier, il mesure, pèse, observe, palpe, compare fossiles et dents vivantes. Dans l'ombre de ce colosse ridé se joue la naissance de la méthode scientifique moderne. En reconstituant la vie de Don Diego et l'enquête de Peiresc, Aline Peyronnet et Monique Puech nous plongent au coeur du XVIIe siècle, là où l'Europe découvre qu'il faut regarder les êtres vivants tels qu'ils sont. Une histoire vraie, érudite et romanesque, où un éléphant devient le héros inattendu de l'aventure du savoir. Aline Peyronnet et Monique Puech s'investissent, depuis vingt ans, à la redécouverte de Peiresc (1580-1637), ce savant tombé dans l'oubli. Elles s'attachent à faire revivre son oeuvre, son réseau et son temps. Elles ont notamment publié un livre pour enfants, Peiresc, le prince des curieux.

Par Aline Peyronet, Monique Puech
Chez Fayard

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Auteur

Aline Peyronet, Monique Puech

Editeur

Fayard

Genre

Généralités

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L'éléphant de Peiresc

Aline Peyronet, Monique Puech

Paru le 01/07/2026

248 pages

Fayard

22,90 €

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