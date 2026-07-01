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Thermae Romae Redux Tome 2

Mari Yamazaki

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Au nom de la grandeur de Rome, l'ingénieur Lucius Modestus fait face à de nouveaux défis balnéaires ! Comment rendre praticables des bains trop brûlants pour que les légionnaires puissent y laver leur fatigue ? Comment sécuriser une source aux vapeurs sulfureuses afin que tous puissent profiter des bienfaits de son eau ? Comment rendre leur sobriété apaisante à des thermes autrefois prisés par l'empereur Hadrien lui-même ? Comment revigorer des ouvriers oeuvrant à la construction d'une route en pleine montagne, entre attaques de pillards et d'ours ? Au-delà des épineuses missions qui lui sont confiées, ses voyages à travers l'espace et le temps permettront-ils enfin à Lucius de voir sa famille à nouveau réunie ?

Par Mari Yamazaki
Chez Casterman

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Auteur

Mari Yamazaki

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

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Thermae Romae Redux Tome 2

Mari Yamazaki trad. Ryoko Sekiguchi, Wladimir Labaere

Paru le 01/07/2026

200 pages

Casterman

9,45 €

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