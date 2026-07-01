Thermae Romae Redux Tome 2

Au nom de la grandeur de Rome, l'ingénieur Lucius Modestus fait face à de nouveaux défis balnéaires ! Comment rendre praticables des bains trop brûlants pour que les légionnaires puissent y laver leur fatigue ? Comment sécuriser une source aux vapeurs sulfureuses afin que tous puissent profiter des bienfaits de son eau ? Comment rendre leur sobriété apaisante à des thermes autrefois prisés par l'empereur Hadrien lui-même ? Comment revigorer des ouvriers oeuvrant à la construction d'une route en pleine montagne, entre attaques de pillards et d'ours ? Au-delà des épineuses missions qui lui sont confiées, ses voyages à travers l'espace et le temps permettront-ils enfin à Lucius de voir sa famille à nouveau réunie ?