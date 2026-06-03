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#Roman francophone

Le dernier choix de Betty

Katarina Widholm

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Les aventures suédoises qui ont conquis plus de 700 000 lecteurs 1955. Quatre ans après la disparition d'Olof, Betty élève seule Anders et Martina. A dix-sept ans, celle-ci a quitté l'école pour se consacrer à sa carrière de chanteuse lyrique. Mais des doutes sur sa naissance la taraudent. Alors que Betty peine à lui répondre, Martin revient dans son existence. Soucieux d'offrir le meilleur à Martina, il lui organise un séjour à Venise et propose à Betty d'accompagner sa fille. Betty va devoir affronter son passé et faire un choix. Que souhaite-t-elle pour son avenir ? Osera-t-elle aimer et être aimée à nouveau ? Dans ce quatrième et dernier tome, Betty explore la profondeur du lien mère-fille, la puissance de l'amour et la force du pardon. Traduit du suédois par Carine Bruy A propos de l'autrice Katarina Widholm est née en 1961 dans le Hälsingland. Elle s'est lancée dans l'écriture avec des livres pour enfants. La Fille du Hälsingland est son premier roman pour adultes, premier volume de sa série Destinée suédoise. Saluée par la critique, nommée pour de nombreux prix, cette saga familiale, dont Le Dernier Choix de Betty est le dernier tome, a déjà convaincu près de 700 000 lecteurs en Suède. "Lumineuse et profonde, la destinée de Betty vous entraînera dans une fresque historique haletante ! " Clarisse Sabard

Par Katarina Widholm
Chez HarperCollins France

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Auteur

Katarina Widholm

Editeur

HarperCollins France

Genre

XXe siècle

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Le dernier choix de Betty

Katarina Widholm

Paru le 03/06/2026

448 pages

HarperCollins France

9,00 €

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