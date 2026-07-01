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Les éléments des projets de construction

Ernst Neufert

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Référence incontournable de l'architecture et du bâtiment depuis plus de 90 ans, cette 12e édition a été entièrement revue et mise à jour. Organisée autour de quatre grandes parties, elle couvre l'ensemble des typologies de programmes : Les fondamentaux : de la conception du projet jusqu'aux techniques constructives, en passant par les éléments et détails de construction, les aménagements extérieurs, et les infrastructures liées aux transports. L'habitat : concepts de plans des maisons individuelles, des appartements et des logements collectifs. Les lieux publics : hébergement, enseignement et recherche, lieux de culte, culture et divertissement, sports et loisirs, lieux de rencontres et de rassemblements, transports en commun. Les lieux de travail : administration, bureaux, commerces, industrie, exploitations agricoles, santé. Les mises à jour et compléments les plus importants concernent : Pour les fondamentaux : la conception du projet et les matériaux (bois, béton, etc.) ; la construction durable et les énergies renouvelables ; les fondations, les murs, les fenêtres, les vitrages et les portes ; la lumière et l'éclairage. Pour les programmes : les hôtels, les structures d'accueil de la petite enfance, les lieux de culte, les stades, ainsi que les infrastructures de transports en commun et les magasins. Véritable bibliothèque d'exemples concrets, d'une variété et d'une richesse inégalées, cet ouvrage constitue la référence tant pour les étudiants que pour les professionnels de l'architecture et du bâtiment.

Par Ernst Neufert
Chez Dunod

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Auteur

Ernst Neufert

Editeur

Dunod

Genre

Bâtiments et travaux publics

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Les éléments des projets de construction

Ernst Neufert

Paru le 01/07/2026

624 pages

Dunod

149,00 €

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Scannez le code barre 9782100880782
9782100880782
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