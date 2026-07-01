Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La méthode PRINCE2

Christian Descheemaekere, Mickael Davila

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le guide opérationnel pour piloter vos projets. Dans un environnement toujours plus complexe et incertain, PRINCE2® 7 s'impose comme un cadre de référence international, structuré et adaptable. Cette 4e édition actualisée intègre les évolutions majeures de la méthode et les enjeux des organisations : - la durabilité, levier de performance ; - une approche centrée sur les personnes (motivation, leadership, conduite du changement) ; - des produits de management enrichis. L'ouvrage présente de manière progressive et opérationnelle : - les principes de PRINCE2® 7 ; - les pratiques et processus avec un focus sur leur adaptation selon les contextes ; - les clés pour piloter des projets agiles, innovants ou hybrides. Illustré de nombreux exemples et retours d'expérience, cet ouvrage s'adresse : - aux chefs de projet souhaitant sécuriser leurs projets ; - aux décideurs, PMO et managers en quête d'un cadre de gouvernance ; - à toute personne préparant les certifications PRINCE2® 7.

Par Christian Descheemaekere, Mickael Davila
Chez Dunod

|

Auteur

Christian Descheemaekere, Mickael Davila

Editeur

Dunod

Genre

Systèmes d'informations

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La méthode PRINCE2 par Christian Descheemaekere, Mickael Davila

Commenter ce livre

 

La méthode PRINCE2

Christian Descheemaekere, Mickael Davila

Paru le 01/07/2026

360 pages

Dunod

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100862726
9782100862726
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.