La méthode PRINCE2

Le guide opérationnel pour piloter vos projets. Dans un environnement toujours plus complexe et incertain, PRINCE2® 7 s'impose comme un cadre de référence international, structuré et adaptable. Cette 4e édition actualisée intègre les évolutions majeures de la méthode et les enjeux des organisations : - la durabilité, levier de performance ; - une approche centrée sur les personnes (motivation, leadership, conduite du changement) ; - des produits de management enrichis. L'ouvrage présente de manière progressive et opérationnelle : - les principes de PRINCE2® 7 ; - les pratiques et processus avec un focus sur leur adaptation selon les contextes ; - les clés pour piloter des projets agiles, innovants ou hybrides. Illustré de nombreux exemples et retours d'expérience, cet ouvrage s'adresse : - aux chefs de projet souhaitant sécuriser leurs projets ; - aux décideurs, PMO et managers en quête d'un cadre de gouvernance ; - à toute personne préparant les certifications PRINCE2® 7.