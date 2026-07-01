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L'Odyssée

Homère

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Avec l'Odyssée, petits et grands vont pouvoir (re)découvrir un texte intemporel dans une version illustrée adaptée aux jeunes lecteurs ! Cette collection a été spécialement conçue pour des jeunes lecteurs, scolarisés à l'école primaire. Elle reprend des grands textes de la littérature pour enfants et adolescents et les grandes thématiques au programme tout en les rendant accessibles au niveau de compréhension des jeunes lecteurs. En fin d'ouvrage, un lexique et des questions de compréhension permettent de vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu. Un incontournable de la littérature en version adaptée pour des jeunes lecteurs !

Par Homère
Chez Larousse

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Auteur

Homère

Editeur

Larousse

Genre

Français

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L'Odyssée

Homère

Paru le 01/07/2026

48 pages

Larousse

4,99 €

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