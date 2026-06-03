Souvenirs d'un enfant de la balle... On ne saurait mieux dire quand on sait que le balle (? Furetière l'écrit dans son Dictionnaire de 1690) est celle du jeu de courte paume, ancêtre direct du tennis - sport dont Denis Grozdanovitch fut, dans sa jeunesse, un virtuose. Souvenirs au fil desquels, de Roland-Garros à Monte-Carlo, on croisera en un curieux ballet les surprenantes figures de René Lacoste et Jacques Tati. Où l'on apprendra aussi l'origine d'expressions telles que rester sur le carreau ou épater la galerie issues du répertoire du jeu de paume. Et où l'on comprendra qu'en ciselant son style avec autant de rigueur - et d'enthousiasme - qu'il le fit au tennis, Denis Grozdanovitch rejoint ici, pour citer Borges, la littérature qui en vaut la peine.