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Souvenirs d'un enfant de la balle

Denis Grozdanovitch

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Souvenirs d'un enfant de la balle... On ne saurait mieux dire quand on sait que le balle (? Furetière l'écrit dans son Dictionnaire de 1690) est celle du jeu de courte paume, ancêtre direct du tennis - sport dont Denis Grozdanovitch fut, dans sa jeunesse, un virtuose. Souvenirs au fil desquels, de Roland-Garros à Monte-Carlo, on croisera en un curieux ballet les surprenantes figures de René Lacoste et Jacques Tati. Où l'on apprendra aussi l'origine d'expressions telles que rester sur le carreau ou épater la galerie issues du répertoire du jeu de paume. Et où l'on comprendra qu'en ciselant son style avec autant de rigueur - et d'enthousiasme - qu'il le fit au tennis, Denis Grozdanovitch rejoint ici, pour citer Borges, la littérature qui en vaut la peine.

Par Denis Grozdanovitch
Chez Editions La Pionnière

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Auteur

Denis Grozdanovitch

Editeur

Editions La Pionnière

Genre

Littérature française

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Souvenirs d'un enfant de la balle

Denis Grozdanovitch

Paru le 03/06/2026

40 pages

Editions La Pionnière

15,00 €

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Scannez le code barre 9782902233502
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